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Снежный коллапс оставил без электричества несколько районов в Алматы

14 марта из-за снегопада и сильного ветра в нескольких районах Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает Zakon.kz.
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Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе АО «Алатау Жарық Компаниясы», сейчас оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии и устранением последствий непогоды.

«Ситуация в городе находится под контролем. На официальном сайте АО “АЖК” можно получить информацию о перебоях электроснабжения по причине аварийных ситуаций на текущее время», — рассказали в компании.

Алматы из-за снегопада погрузился в огромные пробки, парализована работа аэропорта, люди вынуждены толкать пассажирские автобусы.

ЖКХ