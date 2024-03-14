Снежный коллапс оставил без электричества несколько районов в Алматы

Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе АО «Алатау Жарық Компаниясы», сейчас оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии и устранением последствий непогоды.
«Ситуация в городе находится под контролем. На официальном сайте АО “АЖК” можно получить информацию о перебоях электроснабжения по причине аварийных ситуаций на текущее время», — рассказали в компании.
Алматы из-за снегопада погрузился в огромные пробки, парализована работа аэропорта, люди вынуждены толкать пассажирские автобусы.