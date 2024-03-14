Пожар произошел в центре Алматы

— По прибытии в 20:32 первых подразделений Специализированной пожарной части № 1 обнаружено открытое горение квартиры на втором этаже двухэтажного здания, с переходом на кровлю. Звенья газодымозащитной службы произвели разведку на наличие людей, угрозы распространения на соседние здания — нет. Введены пожарные стволы на тушение и защиту смежных помещений, пожарные автоцистерны оперативно установлены на водоисточники обеспечена бесперебойная подача воды, — проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.