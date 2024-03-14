Пожар произошел в центре Алматы

Видео с места пожара появилось в соцсетях. Как сообщили в ДЧС, 14 марта в 20:24 силы и средства направлены по повышенному номеру по адресу: Бостандыкский район, улица Байтурсынова, 98.
— По прибытии в 20:32 первых подразделений Специализированной пожарной части № 1 обнаружено открытое горение квартиры на втором этаже двухэтажного здания, с переходом на кровлю. Звенья газодымозащитной службы произвели разведку на наличие людей, угрозы распространения на соседние здания — нет. Введены пожарные стволы на тушение и защиту смежных помещений, пожарные автоцистерны оперативно установлены на водоисточники обеспечена бесперебойная подача воды, — проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.
Отмечается, что тушение пожара осложняется тем, что здание низкой степени огнестойкости, наличием скрытых пустот в стенах и перекрытиях.