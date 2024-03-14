Движение авто ограничили на 12 трассах в Казахстане

1. «Подъезд к турбазе Алма-Тау» (для грузовых и общественных видов автотранспорта);

2. «Алматы-Шелек-Хоргос» — от посёлка Байсерке до развязки Чунджа;

3. «Алматы-Ташкент-Термез» — от посёлка Жанакурылыс до границы Жамбылской области;

4. «Алматы-Усть-Каменогорск» — Экопост-Конаев;

5. «Екатеринбург-Алматы» — от села Курты до посёлка Шамалган;

6. «Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» — между сёлами Шелек и Шонжы;

7. «Кокпек-Кеген-Тюп» — перевал Аласа — село Кеген.

(для всех видов автотранспорта).