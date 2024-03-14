Движение авто ограничили на 12 трассах в Казахстане

В Алматинской области из-за снегопада и ограничения видимости закрыты семь трасс протяжённостью 589 километров:
1. «Подъезд к турбазе Алма-Тау» (для грузовых и общественных видов автотранспорта);
2. «Алматы-Шелек-Хоргос» — от посёлка Байсерке до развязки Чунджа;
3. «Алматы-Ташкент-Термез» — от посёлка Жанакурылыс до границы Жамбылской области;
4. «Алматы-Усть-Каменогорск» — Экопост-Конаев;
5. «Екатеринбург-Алматы» — от села Курты до посёлка Шамалган;
6. «Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» — между сёлами Шелек и Шонжы;
7. «Кокпек-Кеген-Тюп» — перевал Аласа — село Кеген.
(для всех видов автотранспорта).
В Восточно-Казахстанской области в связи с риском самопроизвольного схода снежных лавин ограничено движение по дороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» — от села Ушановское до города Алтай.
В Жамбылской области перекрыты два участка дороги «Алматы — Ташкент — Термез» общей протяжённостью 150 километров — от границы Алматинской области до Кордая и между сёлами Кенен и Кайнар.\
В области Жетысу также закрыты две дороги:
1. «Алматы — Усть-Каменогорск» — между Конаевым и Талдыкорганом;
2. «Сарыозек — Коктал» — перевал Алтын Емель..
На дорогах республиканского значения задействовано 352 единиц техники и 372 человек.