Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Движение авто ограничили на 12 трассах в Казахстане

По состоянию на 22:00 введено ограничение движения транспорта на 12 дорогах республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 20% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: Baigenews

В Алматинской области из-за снегопада и ограничения видимости закрыты семь трасс протяжённостью 589 километров:

1. «Подъезд к турбазе Алма-Тау» (для грузовых и общественных видов автотранспорта);
2. «Алматы-Шелек-Хоргос» — от посёлка Байсерке до развязки Чунджа;
3. «Алматы-Ташкент-Термез» — от посёлка Жанакурылыс до границы Жамбылской области;
4. «Алматы-Усть-Каменогорск» — Экопост-Конаев;
5. «Екатеринбург-Алматы» — от села Курты до посёлка Шамалган;
6. «Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» — между сёлами Шелек и Шонжы;
7. «Кокпек-Кеген-Тюп» — перевал Аласа — село Кеген.
(для всех видов автотранспорта).

В Восточно-Казахстанской области в связи с риском самопроизвольного схода снежных лавин ограничено движение по дороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» — от села Ушановское до города Алтай.

В Жамбылской области перекрыты два участка дороги «Алматы — Ташкент — Термез» общей протяжённостью 150 километров — от границы Алматинской области до Кордая и между сёлами Кенен и Кайнар.\

В области Жетысу также закрыты две дороги:

1. «Алматы — Усть-Каменогорск» — между Конаевым и Талдыкорганом;
2. «Сарыозек — Коктал» — перевал Алтын Емель..

На дорогах республиканского значения задействовано 352 единиц техники и 372 человек.