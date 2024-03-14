В Молдове пьяный водитель укусил полицейского за ухо и разбил рацию: Нарушитель был приговорён к 12,5 годам лишения свободы

Согласно материалам дела, мужчина был за рулём без водительских прав и в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его остановили для проверки документов, однако водитель вместе с пассажиром оказали сопротивление. В результате выяснилось, что молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водитель и пассажир обругали полицейских нецензурными словами и пригрозили им физической расправой. Автовладелец вёл себя агрессивно, угрожал, проник в салон полицейской машины и разбил рацию. Вдобавок мужчина укусил полицейского за ухо, в результате чего представитель правопорядка получил телесные травмы, квалифицируемые как тяжкие.