Нам бы до выходных продержаться: Жителей Молдовы ждут холода и дожди на весь день, но уже к субботе — солнце и +15

Не торопится пока Евдоха покидать Молдову! Уже середина марта, а погодка нас совсем не радует. Вот и в пятницу нас ожидает не совсем радужная картина. Но расскажем обо всем по порядку.
Ночью синоптики нам прогнозируют всего до 2−3 градусов тепла, утром обещают такие же, ночные температуры.
Днем воздух прогреется (если можно так сказать) до 7 градусов выше ноля. Нас ждут слабые осадки, но зато весь день 0 с утра и до вечера.
Вечером будет до пяти градусов со знаком «плюс». Скорость ветра составит максимум 6 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.
Зато выходные нам обещают теплые и даже солнечные — до 13 градусов выше ноля и без осадков.