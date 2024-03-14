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Нам бы до выходных продержаться: Жителей Молдовы ждут холода и дожди на весь день, но уже к субботе — солнце и +15

Прогноз погоды от синоптиков на пятницу, 15 марта 2024 года.
Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 20% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Не торопится пока Евдоха покидать Молдову! Уже середина марта, а погодка нас совсем не радует. Вот и в пятницу нас ожидает не совсем радужная картина. Но расскажем обо всем по порядку.

Ночью синоптики нам прогнозируют всего до 2−3 градусов тепла, утром обещают такие же, ночные температуры.

Днем воздух прогреется (если можно так сказать) до 7 градусов выше ноля. Нас ждут слабые осадки, но зато весь день 0 с утра и до вечера.

Вечером будет до пяти градусов со знаком «плюс». Скорость ветра составит максимум 6 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.

Зато выходные нам обещают теплые и даже солнечные — до 13 градусов выше ноля и без осадков.