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Троих рыбаков спасли в Костанайской области

В МЧС сообщили, что в Костанайской области были спасены 3 рыбака, передает ИА El.kz.
Источник: МЧС РК

15 марта в 00−37 час в 6 км от с. Сарыколь вблизи озера Сарыколь в снежном заносе оказался легковой автомобиль пассажирами.

Спасателями ДЧС из легкового автомобиля были спасены 3 рыбака. К счастью, медицинская помощь не потребовалась никому.