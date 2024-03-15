Троих рыбаков спасли в Костанайской области

15 марта в 00−37 час в 6 км от с. Сарыколь вблизи озера Сарыколь в снежном заносе оказался легковой автомобиль пассажирами.
Спасателями ДЧС из легкового автомобиля были спасены 3 рыбака. К счастью, медицинская помощь не потребовалась никому.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты
15 марта в 00−37 час в 6 км от с. Сарыколь вблизи озера Сарыколь в снежном заносе оказался легковой автомобиль пассажирами.
Спасателями ДЧС из легкового автомобиля были спасены 3 рыбака. К счастью, медицинская помощь не потребовалась никому.