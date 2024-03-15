Гладков заявил, что в Белгородской области нет войск ВСУ

Гладков ранее сообщал, что с 7.00 13 марта до 7.00 14-го по десяти районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град» и тактическую ракету. Больше половины всех обстрелов было по Грайворонскому округу.
«Возвращаюсь из Грайворонского городского округа. Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами», — написал Гладков.
Губернатор также сообщил, что в белгородском селе Козинка разрушения серьезные, жителей вывезли в безопасное место и отправят при желании к родным или в пункты временного размещения. По его словам, утром будут пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнут восстановление.
В четверг ГУ МЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ, жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации губернатора, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель получил ранения при атаке на село Козинка Грайворонского округа.