Россиян предупредили о мошенниках, которые пугают «плохими анализами»

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе и прочие подобные данные составляют врачебную тайну.
«Это означает, что врачи не вправе по телефону сообщать о результатах анализов и даже о факте обращения пациента за получением медицинской услуги и о результатах исследования», — утверждает юрист.
Если такой звонок поступил, уточните, из какой клиники. Если названия не последовало, просто кладите трубку. Если звонящий указал верное название и даже анализы, тоже положите трубку и сами перезвоните в медучреждение. Это поможет убедиться, что вы беседовали с мошенником, в руки которого попала база данных пациентов, заключил Аронов.