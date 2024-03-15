Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Россиян предупредили о мошенниках, которые пугают «плохими анализами»

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. По закону никто не вправе звонить гражданам с информацией об их медицинских анализах и тем более предлагать какое-либо лечение за деньги. Такие звонки наверняка исходят от мошенников, рассказал в интервью агентству «Прайм» управляющий партнер МКА «Аронов и Партнеры», адвокат Александр Аронов.
Источник: © РИА Новости

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе и прочие подобные данные составляют врачебную тайну.

«Это означает, что врачи не вправе по телефону сообщать о результатах анализов и даже о факте обращения пациента за получением медицинской услуги и о результатах исследования», — утверждает юрист.

Если такой звонок поступил, уточните, из какой клиники. Если названия не последовало, просто кладите трубку. Если звонящий указал верное название и даже анализы, тоже положите трубку и сами перезвоните в медучреждение. Это поможет убедиться, что вы беседовали с мошенником, в руки которого попала база данных пациентов, заключил Аронов.

здоровье
связь