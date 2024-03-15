Глава воронежского ГИБДД назвал главную причину смертности на дорогах

«Из 55 погибших 23 погибли в результате выезда на полосу встречного встречную полосу. Причем семь погибли там, где выезд был запрещен. В остальных случаях выезд был разрешен, но водитель не убедился в безопасности маневра, думал, что успеет, но допустил лобовое столкновение».