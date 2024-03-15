Глава воронежского ГИБДД назвал главную причину смертности на дорогах

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов рассказал, что за последние два месяца в регионе произошло 273 ДТП с пострадавшими, в них получили травмы 353 человека, 55 человек погибли. Причем, количество происшествий снизилось на 22,7%, число погибших осталось на уровне прошлого года.
По словам Евгений Шаталова, основная причина аварий со смертельными случаями — это выезд автомобилистов на встречную полосу, причем фиксируется увеличение случаев.
«Из 55 погибших 23 погибли в результате выезда на полосу встречного встречную полосу. Причем семь погибли там, где выезд был запрещен. В остальных случаях выезд был разрешен, но водитель не убедился в безопасности маневра, думал, что успеет, но допустил лобовое столкновение».