Контрабанду леса на 1 млрд рублей расследуют в регионах Дальнего Востока

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении соучастника контрабанды лесоматериалов с территории Хабаровского края и Приморья, общей стоимостью более 1 млрд рублей, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

Расследованием установлено, что в период с 2015 г. по 2019 г. обвиняемый, действуя в соответствии с отведенной ролью в составе организованной группы, совместно с другими соучастниками преступной деятельности реализовал схему незаконного перемещения через таможенную границу в КНР древесины пород дуб, ясень, ильм, липа и ель в объеме более 125 тыс. м3.