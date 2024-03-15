Контрабанду леса на 1 млрд рублей расследуют в регионах Дальнего Востока

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении соучастника контрабанды лесоматериалов с территории Хабаровского края и Приморья, общей стоимостью более 1 млрд рублей, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой).
С целью реализации преступного умысла злоумышленники от имени двух юридических лиц, руководимых номинальными директорами, на основании подложных документов задекларировали в таможенных постах Хабаровского края и Приморья экспортируемый товар.
Действиями участников организованной группы совершена контрабанда лесоматериалов на сумму свыше 1 млрд. 55 млн. рублей, которые вывезены в КНР автомобильным и железнодорожным транспортом. Для исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого.
Два соучастника преступления, скрывшиеся за пределами Российской Федерации, объявлены в международный розыск.
Уголовное дело будет рассмотрено Центральным районным судом г. Хабаровска.