Подполковник полиции в Приморье защитил женщину от хулигана

В Приморском крае начальник отдела полиции Пожарского округа пришёл на помощь жительнице Лучегорска, когда на неё напал хулиган.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, 61-летняя женщина за рулём автомобиля Honda Life ехала в сторону своего дома, когда дорогу ей перегородили двое неизвестных мужчин. Один из них разбил фару на транспортном средстве гражданки, а когда автолюбительница вышла из машины, хулиган кинулся в ее сторону.
Позже выяснилось, что спасителем оказался начальник отдела МВД России «Пожарский», подполковник полиции Александр Куцак. Он возвращался домой со службы, когда увидел нуждающегося в помощи человека.
Наряд полиции задержал и доставил в отдел внутренних дел 31-летнего местный житель. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Коллеги Александра Куцака подчеркивают: такие случаи вовсе не являются чем-то особенным, и никогда не воспринимаются полицейскими как героические поступки.