Подполковник полиции в Приморье защитил женщину от хулигана

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, 61-летняя женщина за рулём автомобиля Honda Life ехала в сторону своего дома, когда дорогу ей перегородили двое неизвестных мужчин. Один из них разбил фару на транспортном средстве гражданки, а когда автолюбительница вышла из машины, хулиган кинулся в ее сторону.