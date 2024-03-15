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Подполковник полиции в Приморье защитил женщину от хулигана

Правоохранитель стал случайным свидетелем происшествия на дороге и не смог пройти мимо.
Источник: ГУ МВД

В Приморском крае начальник отдела полиции Пожарского округа пришёл на помощь жительнице Лучегорска, когда на неё напал хулиган.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, 61-летняя женщина за рулём автомобиля Honda Life ехала в сторону своего дома, когда дорогу ей перегородили двое неизвестных мужчин. Один из них разбил фару на транспортном средстве гражданки, а когда автолюбительница вышла из машины, хулиган кинулся в ее сторону.

На помощь перепуганной женщине пришёл случайный свидетель инцидента. Он не только оттащил дебошира от водительницы, но и удерживал его до появления наряда полиции, который женщина успела вызвать.

Позже выяснилось, что спасителем оказался начальник отдела МВД России «Пожарский», подполковник полиции Александр Куцак. Он возвращался домой со службы, когда увидел нуждающегося в помощи человека.

Наряд полиции задержал и доставил в отдел внутренних дел 31-летнего местный житель. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Коллеги Александра Куцака подчеркивают: такие случаи вовсе не являются чем-то особенным, и никогда не воспринимаются полицейскими как героические поступки.