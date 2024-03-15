Оружие и боеприпасы обнаружили у жителя Хабаровского края

Житель Дальнего Востока предстанет перед судом за хранение оружия умершего знакомого и 254 патронов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае дознаватели ОМВД России по Верхнебуреинскому району направили в суд уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов и оружия, в совершении которого обвиняется ранее не судимый 45-летний местный житель.
Со слов мужчины, большую часть боеприпасов он купил в специализированном магазине, когда имел специальное разрешение, а остальное досталось ему от умершего знакомого. Правонарушитель пояснил, что арсенал он вёз с собой, чтобы проверить работоспособность опасных предметов, которые он планировал в дальнейшем хранить для личного пользования.
На время расследования уголовного дела обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В скором времени фигурант предстанет перед судом.