Оружие и боеприпасы обнаружили у жителя Хабаровского края

Со слов мужчины, большую часть боеприпасов он купил в специализированном магазине, когда имел специальное разрешение, а остальное досталось ему от умершего знакомого. Правонарушитель пояснил, что арсенал он вёз с собой, чтобы проверить работоспособность опасных предметов, которые он планировал в дальнейшем хранить для личного пользования.