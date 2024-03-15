Расчеты ТОС «Солнцепек» поразили позиции ВСУ на северском направлении

«Поддерживаем наступление наших штурмовых отрядов. За буквально неделю-полторы уже выпустили более сотни снарядов, также осуществляем задачи по постановке аэрозонных завес с помощью боевой машины. Тем самым препятствуем дронам. Цели — это скопления живой силы противника, тяжелоукрепленные объекты и также подходы резервов. Все в боевом духе, все готовы только к победе», — сказал военнослужащий подразделения РХБ защиты с позывным Барин.