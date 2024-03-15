Расчеты ТОС «Солнцепек» поразили позиции ВСУ на северском направлении

Расчеты ТОС-1 «Солнцепек» выполняют задачи в зоне проведения спецоперации. Особенности применения огнеметных систем позволяют не считаться с фортификационными сооружениями, отметили в ведомстве.
Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) наносят сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами по позициям ВСУ, выжигая их заглубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.
На развертывание комплекса и выполнение огневой задачи уходит меньше минуты, после чего машина уходит с огневой позиции и маскируется, чтобы не попасть под ответный огонь украинской армии или атаку вражеских дронов. Для обеспечения безопасности и предотвращения диверсионных действий противника боевую работу экипажей «Солнцепеков» прикрывают группы охранения.
«Поддерживаем наступление наших штурмовых отрядов. За буквально неделю-полторы уже выпустили более сотни снарядов, также осуществляем задачи по постановке аэрозонных завес с помощью боевой машины. Тем самым препятствуем дронам. Цели — это скопления живой силы противника, тяжелоукрепленные объекты и также подходы резервов. Все в боевом духе, все готовы только к победе», — сказал военнослужащий подразделения РХБ защиты с позывным Барин.
Ранее, 6 марта, Минобороны РФ сообщало, что тульские артиллеристы-десантники уничтожили несколько групп пехоты ВСУ на северском направлении. Для этого они использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Артиллеристы добирались до цели в темное время суток и работали в связке со штурмовиками.
В тот же день расчет 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ВС РФ на северском направлении отразил атаку ВСУ. Минометчики начинали обстрел вооруженных групп украинцев с одиночных выстрелов, а потом перешли на очереди.
Корреспондент «Известий» Денис Кулага 19 февраля показал, как на северском направлении экипажи ТОС «Солнцепек» ликвидировали укрепленный район ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.