МО РФ сообщило об уничтожении танка, САУ и миномета ВСУ

«Помечаем цель в перекрестье, и туда прилетает “Краснополь”. После нашей стрельбы цели не уходят. Работаем на поражение и постоянно добиваемся лучшего результата. Техника бывает разная, но в основном замаскированная стоит в посадках», — рассказал об особенностях боевой работы высокоточными боеприпасами командир артиллерийской батареи 152-мм гаубиц «Мста-Б» с позывным Ладога, его цитирует оборонное ведомство.