МО РФ сообщило об уничтожении танка, САУ и миномета ВСУ

«Артиллерийские расчеты крупнокалиберных гаубиц “Мста-Б” отдельной артиллерийской бригады Южной группировки войск во взаимодействии с расчетами разведывательных беспилотных аппаратов “Орлан-10” и артиллерийских корректировщиков уничтожили танк, расчет миномета и 152-мм орудие Д-20 ВСУ на донецком направлении специальной военной операции. Все цели были поражены 152-мм корректируемыми артиллерийскими боеприпасами “Краснополь”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря круглосуточной работе аэроразведки российские военнослужащие выявили несколько целей. Для минимального расхода боекомплекта и гарантированного уничтожения танка и орудий вместе с личным составом было принято решение о применении высокоточных корректируемых боеприпасов.
«Помечаем цель в перекрестье, и туда прилетает “Краснополь”. После нашей стрельбы цели не уходят. Работаем на поражение и постоянно добиваемся лучшего результата. Техника бывает разная, но в основном замаскированная стоит в посадках», — рассказал об особенностях боевой работы высокоточными боеприпасами командир артиллерийской батареи 152-мм гаубиц «Мста-Б» с позывным Ладога, его цитирует оборонное ведомство.