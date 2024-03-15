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Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ в районе запорожского села Работино часто принимают решение сдаться в плен в результате активной работы российских беспилотников и артиллерии, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным «Доктор».
Источник: AP 2023

«Энтузиазма у противника очень сильно поубавилось. Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется», — сказал он.

По его словам, боевую работу российских артиллеристов и операторов беспилотников высоко оценивает и противник. «Когда они сдаются в плен, у нас в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии. Они говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться», — отметил военнослужащий.