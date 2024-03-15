Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино

По его словам, боевую работу российских артиллеристов и операторов беспилотников высоко оценивает и противник. «Когда они сдаются в плен, у нас в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии. Они говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться», — отметил военнослужащий.