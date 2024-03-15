Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили позицию ВСУ под Авдеевкой

«Получив координаты цели, дежурный расчет артиллерийской установки навелся на цель и серией из трех выстрелов поразил опорный пункт и фортификационные сооружения в виде долговременных огневых точек ВСУ в ходе занятия российскими войсками более выгодных рубежей на переднем крае, поддерживая подразделения штурма и закрепления», — сообщили в оборонном ведомстве.