Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили позицию ВСУ под Авдеевкой

«Артиллерийские расчеты самоходных установок 2С19 “МСТА-С” группировки войск “Центр” уничтожили опорный пункт украинских войск и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода мотопехоты на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.
Там добавили, что попадание в боевую машину и детонация ее боекомплекта была подтверждена средствами объективного контроля. Огневое поражение артиллерия нанесла в ходе штурма российскими войсками очередных позиций ВСУ.
«Получив координаты цели, дежурный расчет артиллерийской установки навелся на цель и серией из трех выстрелов поразил опорный пункт и фортификационные сооружения в виде долговременных огневых точек ВСУ в ходе занятия российскими войсками более выгодных рубежей на переднем крае, поддерживая подразделения штурма и закрепления», — сообщили в оборонном ведомстве.