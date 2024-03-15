Вероятного похитителя Тома Харди задержали в Хабаровске

— Манекен стоимостью 13 тысяч рублей коммерсант заказал специально для проведения рекламной акции по привлечению покупателей. Это была своеобразная фотозона, где желающие могли сделать снимок со знаменитостью, — прокомментировали в УМВД России по Хабаровскому краю. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел сделать романтический жест своим коллегам и близким. Думал, что презентует им бумажного Тома Харди, а затем заберет его к себе домой и сделает частью интерьера. План сработал: бумажного манекена полицейские нашли у него дома во время обыска.



Фигуру забрали и возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».