Пешеход погиб под колесами иномарки в Ангарске

В Ангарске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах наезда на взрослого мужчину. Дорожный инцидент произошел накануне вечером, 14 марта. По предварительной информации, 35-летний водитель Toyota Carina сбил 56-летнего мужчину, переходившего дорогу на улице Горького в неположенном месте. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.