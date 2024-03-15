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В Красноярске ищут пропавшую 17-летнюю девочку

Девочка вечером 14 марта ушла из БСМП на улице Курчатова и не вернулась.
Источник: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярске ищут пропавшую 17-летнюю девочку, об этом сообщает группа «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной».

По данным волонтёров, 14 марта около 18:30 девочка ушла из БСМП на улице Курчатова, 17. В настоящий момент её местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 165−170 см, среднее телосложение, волосы русые до плеч, глаза голубые. Была одета в белый пуховик до пояса, белые джинсы и белые кроссовки.

Если вы видели пропавшую девочку, то сообщите об этом по следующим номерам:

волонтёры — 8 (950)996−60−66;

полиция — 8 (391) 233−47−35;

экстренные службы — «112».