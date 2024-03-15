В Красноярске ищут пропавшую 17-летнюю девочку, об этом сообщает группа «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной».
По данным волонтёров, 14 марта около 18:30 девочка ушла из БСМП на улице Курчатова, 17. В настоящий момент её местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 165−170 см, среднее телосложение, волосы русые до плеч, глаза голубые. Была одета в белый пуховик до пояса, белые джинсы и белые кроссовки.
Если вы видели пропавшую девочку, то сообщите об этом по следующим номерам:
волонтёры — 8 (950)996−60−66;
полиция —
экстренные службы — «112».