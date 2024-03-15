Воронежцам назвали единственный способ определения приближающегося БПЛА

Оказалось, что перед взрывами пострадавшие всегда слышали звук, похожий на работу двигателя мотоцикла, и только потом оглушающий грохот. Интервал между взрывом и звуком может составлять от 5 минут. За это время вполне можно успеть отбежать от окон и обосноваться в коридоре или санузле.