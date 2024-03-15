Воронежцам назвали единственный способ определения приближающегося БПЛА

На данный момент многих горожан волнует главный вопрос: как все-таки заранее распознать приближающуюся угрозу.
Комментариев специалистов на этот счет оказалось не много. Это в первую очередь объясняется военной безопасностью. Информации о том, с какой именно скоростью, по какому принципу движутся смертельно опасные объекты, тоже нет.
Ясно только то, что типы беспилотных аппаратов, применяемых противником — самые разные, и какой-то общей меркой их нельзя объединить. Тоже самое касается и размеров — от маленьких, в руку человека, до больших, размером с небольшой самолет. Соответственно и скорости и поражающие элементы у БПЛА разные.
Однако, один способ, который может помочь определить приближающуюся угрозу все-таки есть. Им поделились наши коллеги из приграничных регионов, которые лично общались с жителями, чьи квартиры были разрушены беспилотниками.
Оказалось, что перед взрывами пострадавшие всегда слышали звук, похожий на работу двигателя мотоцикла, и только потом оглушающий грохот. Интервал между взрывом и звуком может составлять от 5 минут. За это время вполне можно успеть отбежать от окон и обосноваться в коридоре или санузле.