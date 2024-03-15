В Партизанске задержан 17-летний курьер телефонных мошенников

В Партизанске следователями СКР задержали 17-летнего горожанина, которого подозревают в мошенничестве в отношении 82-летней женщины.
Пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю сообщила, что группа лиц решила совершить обманным путем хищения денежных средств у пожилых граждан. Среди злоумышленников был и несовершеннолетний парень.
Сообщники действовали по отработанной схеме. 12 марта они сообщили пожилой женщине заведомо ложную информацию о том, что ее знакомая нуждается в деньгах на лечение иного лица. Отзывчивая бабушка передала юному курьеру 355 тыс. руб.
После того как сообщники поделили деньги, молодой человек начал тратить свою долю, но был задержан полицией. Теперь он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Сейчас следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей. Оставшиеся у курьера денежные средства изъяты. Также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.