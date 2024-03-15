У ефрейтора из Красноярска конфисковали BMW X5 за езду без прав

В Красноярске вынесли приговор ефрейтору, который сел за руль после того, как лишился водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского гарнизонного военного суда.
Лишённый водительского удостоверения ефрейтор в сентябре 2023 года сел за руль автомобиля и попался сотрудникам Госавтоинспекции. В отношении него полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.
Так как обвиняемый является военнослужащим, то уголовное дело рассматривал Красноярский гарнизонный военный суд. Подсудимого признали виновным. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа на 150 тысяч рублей, а также лишение права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортом на 1 год и 6 месяцев.
У ефрейтора есть возможность обжаловать приговор, так как он пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске осудили военногослужащего, который дважды отправлялся в самоволку. Его приговорили к 6 годам колонии.