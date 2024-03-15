У ефрейтора из Красноярска конфисковали BMW X5 за езду без прав

Так как обвиняемый является военнослужащим, то уголовное дело рассматривал Красноярский гарнизонный военный суд. Подсудимого признали виновным. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа на 150 тысяч рублей, а также лишение права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортом на 1 год и 6 месяцев.