Тайшетец осужден за убийство отца

Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета, трагедия произошла в частном доме в селе Конторка Тайшетского района. В тот роковой день сын с отцом устроили семейные посиделки. В какой-то момент пьянки между ними вспыхнула ссора:
«Сын стал избивать отца руками по голове, после чего схватил нож и нанес ему множественные удары в область шеи. От полученных ранений 43-летний мужчина скончался на месте. Полицию вызвала мать 24-летнего обвиняемого».
Все время, пока шло следствие, отцеубийца был под стражей. Следующие семь с половиной лет он проведет в колонии строгого режима.