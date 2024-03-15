Дело возбудили из-за смерти новорожденного в ведре под Новосибирском

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней жительницы НСО Юлии Ш.. Женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, в конце февраля 2024 года жительница Болотнинского района родила дома ребенка. Однако сразу после родов она положила новорожденную в ведро и держала ее в неотапливаемой веранде. 11 марта ее родственница обнаружила мертвую девочку.
«Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела младенца, назначен комплекс необходимых экспертиз, допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи, продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.
Ранее «АиФ-Новосибирск» рассказал о фигурантке уголовного дела. У женщины несколько детей. Одного из них она родила в 2020 году и оставила на остановке.