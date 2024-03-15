Седан врезался в снегоуборочные машины на Бугринском мосту в Новосибирске

В пятницу, 15 марта, авария с участием снегоуборочной техники произошла на Бугринском мосту в Новосибирске. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».
«Лихач на седане не справился с управлением на Бугринском мосту и врезался в припаркованные в правом ряду снегоуборочные автомобили», — написал подписчик.
Судя по фото и видео, ДТП произошло на части моста по ходу движения с левого на правый берег. Седан выехал с левом полосы на большой скорости и резко перестроился вправо. В результате машина врезалась в припаркованную там снегоуборочную технику.=
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Напомним, 13 марта Hyundai Solaris врезался в здание в центре Новосибирска.