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Седан врезался в снегоуборочные машины на Бугринском мосту в Новосибирске

ДТП произошло на части моста по ходу движения с левого на правый берег.
Источник: Соцсети

В пятницу, 15 марта, авария с участием снегоуборочной техники произошла на Бугринском мосту в Новосибирске. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».

«Лихач на седане не справился с управлением на Бугринском мосту и врезался в припаркованные в правом ряду снегоуборочные автомобили», — написал подписчик.

Судя по фото и видео, ДТП произошло на части моста по ходу движения с левого на правый берег. Седан выехал с левом полосы на большой скорости и резко перестроился вправо. В результате машина врезалась в припаркованную там снегоуборочную технику.=

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, 13 марта Hyundai Solaris врезался в здание в центре Новосибирска.