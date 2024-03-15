Мощный снегопад в Алматы: сколько ДТП произошло на дорогах города

«Некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, не уважительно относятся друг к другу. Пешеходы, между тем, перебегают дорогу в неположенном месте. В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке».