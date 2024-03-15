Женщина отравилась угарным газом на пожаре в Братске

Пожар в микрорайоне Осиновка в Братске произошел накануне, 14 марта. Сообщение в возгорании поступило в 22.46. На улице Железнодорожной горел многоквартирный двухэтажный брусовый дом, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались девять человек. На момент прибытия первого подразделения открытое горение наблюдалось в двух квартирах, расположенных на первом и втором этажах. Пожарные спасли еще троих человек.
В подъезде на первом этаже обнаружили травмированная собственница горевшей квартиры. Ее спасли и передали врачам скорой медицинской помощи. Женщина 1947 года рождения получила отравление угарным газом и была госпитализирована.
На место пожара были направлены пять автоцистерн, автолестница, 20 человек личного состава.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Всего за прошедшие сутки 14 марта в Иркутской области произошли пожары в жилом частном доме, в двух неэксплуатируемых строениях, в автомобиле, также горел горел мусор. Причинами пожаров послужило короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.