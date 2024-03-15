Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Женщина отравилась угарным газом на пожаре в Братске

Всего из горящего дома спасли троих человек.
Источник: МЧС РФ

Пожар в микрорайоне Осиновка в Братске произошел накануне, 14 марта. Сообщение в возгорании поступило в 22.46. На улице Железнодорожной горел многоквартирный двухэтажный брусовый дом, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались девять человек. На момент прибытия первого подразделения открытое горение наблюдалось в двух квартирах, расположенных на первом и втором этажах. Пожарные спасли еще троих человек.

В подъезде на первом этаже обнаружили травмированная собственница горевшей квартиры. Ее спасли и передали врачам скорой медицинской помощи. Женщина 1947 года рождения получила отравление угарным газом и была госпитализирована.

Огонь ликвидировали в 23.33. В ходе тушения пожара произвели контрольное вскрытие пола. Одна квартира была повреждена огнем на площади 76 кв. метров, вторая — на площади 48 кв. метров, подъезд закопчен. Общая площадь пожара составила 124 кв. метров.

На место пожара были направлены пять автоцистерн, автолестница, 20 человек личного состава.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Всего за прошедшие сутки 14 марта в Иркутской области произошли пожары в жилом частном доме, в двух неэксплуатируемых строениях, в автомобиле, также горел горел мусор. Причинами пожаров послужило короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

пожары