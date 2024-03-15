В СВО погиб отказавшийся от брони 44-летний термист Чусовского металлургического завода

О дальнейшей судьбе земляка рассказал глава Чусовского округа Сергей Белов. Несмотря на наличие брони, в тяжелое для страны время Андрей не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВОЛ. Служил в должности водителя технического отделения (приготовления дымовых смесей) взвода аэрозольного противодействия роты радиационной, химической и биологической защиты.