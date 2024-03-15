В СВО погиб отказавшийся от брони 44-летний термист Чусовского металлургического завода

В Чусовом 14 марта простились термистом металлургического завода Горяевым Андреем Александровичем. Он отказался от своей брони на предприятии и решил в трудное для страны время принять участие в СВО.
Андрей Горяев родился 7 июля 1979 года в Чусовом. В родном городе окончил девять классов в школе № 6, затем продолжил обучение в профучилище № 9 по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
С 1997 по 1999 годы Андрей Горяев проходил срочную военную службу гранатометчиком в зоне Грузино-Абхазского конфликта. После службы работал на заводе минерально-ватных изделий, а с 2008 года — термистом на Чусовском металлургическом заводе.
О дальнейшей судьбе земляка рассказал глава Чусовского округа Сергей Белов. Несмотря на наличие брони, в тяжелое для страны время Андрей не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВОЛ. Служил в должности водителя технического отделения (приготовления дымовых смесей) взвода аэрозольного противодействия роты радиационной, химической и биологической защиты.
При выполнении боевой задачи рядовой Андрей Горяев погиб 22 февраля 2024 года. За проявленный героизм его наградили Орденом Мужества (посмертно).
Прощание с земляком прошло 14 марта в Чусовом.
Глава Чусовского городского округа выразил соболезнования родным и близким погибшего в СВО Андрея Горяева.