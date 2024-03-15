О том, что автомобиль скорой помощи в Минусинске застрял на непроходимой дороге, рассказали жители ул. Островская Народному фронту.
13 марта жители вместе с медицинскими работниками пытались вытащить транспорт. В итоге для помощи вызывали другую машину скорой.
По словам жителей, дорогу не ремонтируют много лет. Они с 2008 года обращаются в администрацию с просьбой проложить там асфальтобетонное покрытие.
— Здесь отсутствуют боковые канавы. Ещё и нагромождение снега в виде валов по краям. Вода бежит по проезжей части как по лотку. На участке нужен талый сток, — прокомментировал руководитель проекта «Народный фронт. Дороги» Вадим Серватинский.
Народный фронт обратился в администрацию города и Госавтоинспекцию.