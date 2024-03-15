Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

К 6 годам колонии приговорили военного из Иркутска, который уклонялся от службы

Мужчина не явился на службу из увольнения.
Источник: Комсомольская правда

Иркутский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который не желал исполнять свои обязанности и всячески уклонялся от службы. Об этом сообщают во 2-м Восточном окружном военном суде.

— 26 ноября 2022 года мужчина не явился на службу из увольнения, а 2 октября 2023 года сибиряка задержала полиция, — говорят в ведомстве.

Суд назначил военному наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что военнослужащий из Иркутска погиб в зоне СВО.