К 6 годам колонии приговорили военного из Иркутска, который уклонялся от службы

Иркутский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который не желал исполнять свои обязанности и всячески уклонялся от службы. Об этом сообщают во 2-м Восточном окружном военном суде.
— 26 ноября 2022 года мужчина не явился на службу из увольнения, а 2 октября 2023 года сибиряка задержала полиция, — говорят в ведомстве.
Суд назначил военному наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что военнослужащий из Иркутска погиб в зоне СВО.