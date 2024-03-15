Школьник госпитализирован в результате драки младшеклассников в Павлодаре

«В Павлодаре 13 марта у школы между учащимися 4 класса (2011, 2012, 2013 и 2014 годов рождения) произошел конфликт. В результате с травмой головы один из детей госпитализирован», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в пятницу.