Школьник госпитализирован в результате драки младшеклассников в Павлодаре

«В Павлодаре 13 марта у школы между учащимися 4 класса (2011, 2012, 2013 и 2014 годов рождения) произошел конфликт. В результате с травмой головы один из детей госпитализирован», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в пятницу.
Поведение несовершеннолетних в присутствии законных представителей рассмотрено на Совете профилактики школы.
Полицией все родители привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, повлекшее совершение им умышленного деяния.
Материалы направлены в суд для принятия решения.
Санкция данной статьи влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.