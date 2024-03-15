Заместителя акима района арестовали в Актюбинской области

Постановлением суда заместитель акима района признан виновным. Ему наложено административное взыскание в виде ареста на 15 суток, с лишением права управления транспортным средством сроком на 8 лет. Отметим, что по ч.4 ст. 613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.