Заместителя акима района арестовали в Актюбинской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Айтекебийским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении заместителя акима района по факту невыполнения законного требования сотрудника органов внутренних дел, уклонения от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения (ч.4 ст. 613 КоАП РК). Согласно материалам дела, 9 марта 2024 года заместителя акима района при управлении автомашиной Jac был остановлен сотрудниками полиции.
«Он отказался выполнять законное требование сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения», — пояснили в суде.
В судебном заседании мужчина вину не признал. Он объяснил, что не смог пройти освидетельствование в связи с плохим самочувствием.
«Вина в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение материалами дела, а именно видеозаписью, показаниями сотрудников больницы и врача-нарколога, утверждавшими, что мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Никаких ухудшений состояния его здоровья не установлено», — рассказали в суде.
Постановлением суда заместитель акима района признан виновным. Ему наложено административное взыскание в виде ареста на 15 суток, с лишением права управления транспортным средством сроком на 8 лет. Отметим, что по ч.4 ст. 613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.
Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о задержании акима поселка имени Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области за нетрезвое вождение. Оказалось, что в 2018 году Кайрат Кусаинов уже попадал в аналогичный скандал, а в 2020 году он сел за руль, уже не имея водительских прав. Позже стало известно, что чиновника решили уволить.