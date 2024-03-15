Пал сухой травы вплотную подошел к жилым домам в Приморье

На тушение пожаров было направлено пять единиц техники и 23 человека. В то же время, в СНТ «Наследник» Кипарисово-1 травяной пожар привел к возгоранию беседки на дачном участке и повредил технику на территории фермерского хозяйства. В тушении задействовано две единицы техники и шесть человек.