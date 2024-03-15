Пал сухой травы вплотную подошел к жилым домам в Приморье

В Надеждинском районе сегодня, 15 марта, начала активно гореть сухая трава, сообщили ИА PrimaMedia в ЕДДС района.
По данным службы, в 11:50 поступило сообщение о потенциальной угрозе возгорания жилых домов по улице Верхняя в селе Виневитино, а затем пришла информация фактическом возгорании двух жилых домов в данном районе.
На тушение пожаров было направлено пять единиц техники и 23 человека. В то же время, в СНТ «Наследник» Кипарисово-1 травяной пожар привел к возгоранию беседки на дачном участке и повредил технику на территории фермерского хозяйства. В тушении задействовано две единицы техники и шесть человек.
Отмечается, что в район направлены дополнительные силы и средства Краевой государственной противопожарной службы из различных районов края.
ОБНОВЛЕНО. 16:28
Как сообщили в МинГОЧС региона, в районе Кипарисово горят дачные участки с постройками на территории садового товарищества (СНТ). Ориентировочно около 7−10 строений. Привлечены силы нескольких пожарных подразделений. Проводится наращивание сил и средств.
Отметим, с 4 марта на юге Приморья введен особый противопожарный режим. Он действует на территориях Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов.