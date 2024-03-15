Под Новосибирском женщина украла 20 тысяч с банковской карты знакомого

47-летняя жительница села Суздалка Новосибирской области украла 20 тысяч рублей с банковской карты знакомого. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
Местная жительница воспользовалась доверием своего приятеля. Тот попросил купить ему продукты и передал свою банковскую карту. Однако в магазине женщина выбрала товары не только для товарища, но и для себя. Сумма потраченного составила 20 тысяч рублей.
Суд назначил виновной 1 год 9 месяцев лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале судебного заседания.