Тело сковало от ужаса, а в глазах стоял вопрос «За что?»: девочка-подросток стала жертвой нападения мужчины в Хабаровске

Алкоголь привел 35-летнего хабаровчанина в колонию. Мужчина будет отбывать наказание за нападение на девочку-подростка. Причин своего поведения он объяснить не смог.
Обычный апрельский день, по улице Ворошилова идет 13-летняя девочка. Внезапно и непонятно откуда перед ней появляется незнакомый мужчина. Мгновение, и он набрасывается на беззащитную школьницу, которая не успевает никак среагировать.
Хабаровчанин успевает пять раз ударить рыдающую девочку по голове, телу, рукам. И испаряется — так же внезапно, как и появился. Когда страх отпустил, школьница бросилась домой. Задыхаясь от слез, она рассказала обо всем родителям. Те повели подростка в больницу (ущерба здоровью зафиксировано не было), затем — в полицию.
А хабаровчанин пожал плечами: «Не знаю». Говорит, был пьян, поэтому ответить не может. Как ни бились правоохранительные органы, четкого объяснения от мужчины они не получили. Факт нападения подтвердился, и спускать произошедшее на тормозах было недопустимо. Поэтому уголовное дело было заведено по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия».
— По уголовному делу проведено расследование, результаты которого позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления и направить уголовное дело в суд, — рассказала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Свою вину хабаровчанин признал, в случившемся раскаялся. В суде продолжал говорить об алкоголе и его ужасном влиянии. Мол, спиртное довело его до такого низкого поступка. Но алкоголь — не оправдание.
— Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев с отбыванием в колонии-поселении, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.