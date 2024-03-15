Тело сковало от ужаса, а в глазах стоял вопрос «За что?»: девочка-подросток стала жертвой нападения мужчины в Хабаровске

Хабаровчанин успевает пять раз ударить рыдающую девочку по голове, телу, рукам. И испаряется — так же внезапно, как и появился. Когда страх отпустил, школьница бросилась домой. Задыхаясь от слез, она рассказала обо всем родителям. Те повели подростка в больницу (ущерба здоровью зафиксировано не было), затем — в полицию.