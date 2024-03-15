В Прикамье задержали работавшую с 2012 года банду наркоторговцев

Прокуратура Прикамья сообщила о заключении под стражу семи членов группировки, которая с 2012 года занималась оборотом наркотиков. Более 10 лет банда сбывала запрещенные вещества в разных регионах России: в Пермском крае, Удмуртии, Хабаровском крае, Башкортостане, Самарской, Омской, Свердловской и других областях.
— Торговля наркотиками происходила бесконтактным способом через крупные специализированные, созданные для этих целей Интернет-площадки и различные мессенджеры. В Перми злоумышленники оборудовали множественные «тайники-закладки» на территории Мотовилихинского и Свердловского районов, а также Пермского муниципального округа, — сообщили в пресс-службе ведомства.
После задержания участников группировки сотрудники полиции обнаружили и изъяли у них 109 кг синтетического наркотика, подготовленного к сбыту. Установлено, что за период «работы» подсудимые выручили более 3,5 млн рублей. Заведено уголовное дело.