В Прикамье задержали работавшую с 2012 года банду наркоторговцев

Прокуратура Прикамья сообщила о заключении под стражу семи членов группировки, которая с 2012 года занималась оборотом наркотиков. Более 10 лет банда сбывала запрещенные вещества в разных регионах России: в Пермском крае, Удмуртии, Хабаровском крае, Башкортостане, Самарской, Омской, Свердловской и других областях.