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ПВО уничтожила семь снарядов Vampire над Белгородской областью

Системы ПВО уничтожили семь снарядов Vampire над Белгородской областью. Об этом 15 марта сообщили в Минобороны РФ.
Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 08:15 мск. ВСУ попытались нанести удары по региону с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Ранее в этот день Минобороны также сообщило, что за ночь система противовоздушной обороны перехватила над Белгородской и Калужской областями пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и два снаряда системы «Град».

Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Грузское в Белгородской области.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.