Дело завели на зооактивистку, попытавшую забрать себе бездомных собак в Приморье

При этом в самой организации Анну попросили предъявить документы, подтверждающие принадлежность собак. Она показала поддельные ветпаспорта. Их выдали в приюте, который не имел прав на осуществление такой деятельности, соответственно, бумаги не приняли. Кроме того, дворняги к Анне не вышли, они прятались в будках. К обмундированию, ошейнику и поводу, четвероногие оказались не приучены. Это подтверждает тот факт, что Анна о них не заботилась.