Дело завели на зооактивистку, попытавшую забрать себе бездомных собак в Приморье

Новый поворот произошел в истории жительницы Уссурийска Анны. Как уже писала «КП», она хотела взять опеку над тремя бездомными собаками. Прокуратура установила, что 44-летняя женщина пыталась забрать трех дворняг из приюта с помощью подложных документов и подала заведомо ложный донос в полицию. По факту произошедшего заведено уголовное дело, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Тревожные звоночки прозвучали, когда женщина вышла с транспарантом к белому дому и устроила одиночный пикет. Она утверждала, что сотрудники службы по отлову бездомных собак «Аристократ» забрали ее питомцев и отказывались возвращать домой.
При этом в самой организации Анну попросили предъявить документы, подтверждающие принадлежность собак. Она показала поддельные ветпаспорта. Их выдали в приюте, который не имел прав на осуществление такой деятельности, соответственно, бумаги не приняли. Кроме того, дворняги к Анне не вышли, они прятались в будках. К обмундированию, ошейнику и поводу, четвероногие оказались не приучены. Это подтверждает тот факт, что Анна о них не заботилась.
Сама девушка заверяла, что ухаживала за собаками, пока те жили на заброшенной стройке. Забрать в квартиру она их не могла. В качестве альтернативы она рассматривала содержание псов в другом прите. В «Аристократе» и здесь пошли на встречу. Специалисты проверили условия жизни там, они не соответствовали стандартам. Правда, такой аргумент, вероятно, тоже не пришелся Анне по душе.
«Уссурийская городская прокуратура признала законным возбуждение в отношении женщины уголовных дел по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления)», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства. Расследование продолжается.
Ранее «КП» писала, что глава «Аристократа» Галина Анатольевна просила семьи ухаживать за собаками, ведь им не место на улицах.