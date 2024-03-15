Подросток ранил ножом мальчика в школе Свердловской области

Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.
По предварительной информации, 11 марта около 14:30 учащийся 8-го класса 2009 года рождения получил ранение ножом от школьника 2009 года рождения в местном учебном заведении.
Якобы подросток баловался ножом перед пострадавшим. Последний пытался отдернуть нож, но получил порез бедра.
Пострадавшего доставили в больницу. Там ему оказали медицинскую помощь.
Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку действиям сотрудников школы, допустившим пронос ножа в учебное заведение.
«МК-Урал» ранее писал, что вечером 9 марта в Нижнем Тагиле произошла массовая драка подростков.
Драка произошла возле гостиницы «Тагил». Судя по кадрам в ней приняли участие около двух десятков пацанов.