Криминального авторитета Дэна Туапсинского осудили на 8 лет в Саратове

Согласно обвинению, в июне 2020 года подсудимый получил высший криминальный статус «положенца», после чего оказывал влияние на людей, которые придерживаются криминальной идеологии. Его действия попали под ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).



Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.



Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) выйдет на свободу досрочно. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края одобрил прошение 70-летнего заключенного об условно-досрочном освобождении.



Наталья Решетняк.