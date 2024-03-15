Согласно обвинению, в июне 2020 года подсудимый получил высший криминальный статус «положенца», после чего оказывал влияние на людей, которые придерживаются криминальной идеологии. Его действия попали под ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) выйдет на свободу досрочно. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края одобрил прошение 70-летнего заключенного об условно-досрочном освобождении.
Наталья Решетняк.
Криминального авторитета Дэна Туапсинского осудили на 8 лет в Саратове
В Саратове на восьмилетний срок осудили криминального авторитета Дэна Туапсинского. Об этом сообщает «СарИнформ» со ссылкой на областную прокуратуру.
Согласно обвинению, в июне 2020 года подсудимый получил высший криминальный статус «положенца», после чего оказывал влияние на людей, которые придерживаются криминальной идеологии. Его действия попали под ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).