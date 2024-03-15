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Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Двое детей погибли при обстрела Донецка украинскими военными, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«В результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребенка: девочка и мальчик», — говорится в публикации.

Пушилин уточнил, что обстрел произошел около четырех часов утра.

Поиски людей под завалами продолжаются.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что, по предварительным данным, при обстреле погибли трое несовершеннолетних — девушка 2007-го, девочка 2021-го и мальчик 2014 года рождения.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район республики и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.