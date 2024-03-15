Пушилин уточнил данные по погибшим при обстреле Донецка

«В результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребенка: девочка и мальчик», — говорится в публикации.
Пушилин уточнил, что обстрел произошел около четырех часов утра.
Поиски людей под завалами продолжаются.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что, по предварительным данным, при обстреле погибли трое несовершеннолетних — девушка 2007-го, девочка 2021-го и мальчик 2014 года рождения.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район республики и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.