Пентагон зафиксировал полет двух Ту-95 рядом с зонами ПВО США и Канады

По словам Гийо, истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) не поднимали на перехват Ту-95, так как в этом не было необходимости. «Нам не пришлось их перехватывать, потому что у нас были самолеты, летевшие в точку, где мы могли их перехватить до того, как они пересекут опознавательную зону, а русские развернулись, прежде чем достичь этой зоны», — сказал он.