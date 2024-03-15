Двух несовершеннолетних наркокурьеров задержали в Пинске

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Пинского ГОВД задержали двух несовершеннолетних наркокурьеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.



Правоохранители задержали с поличным двух учащихся профессионального учреждения образования Пинска (им 15 и 16 лет).



«Фигуранты успели “поработать” на наркомаркет менее 10 дней. Они забрали из тайника оптовую партию расфасованного психотропа и успели до задержания оборудовать три закладки в частном секторе. Один закапывал “товар”, другой фотографировал и поддерживал связь с куратором. У подростков изъято особо опасное психотропное вещество альфа-PVP», — рассказали подробности в МВД.



По словам подростков, они согласились на предложение о подработке, которое поступило в мессенджере. Неизвестный собеседник обещал безопасность и избежание уголовной ответственности при задержании.



Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Молодых людей взяли под стражу в учреждении образования.