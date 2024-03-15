Четыре рыбака провалились под лед на Волгоградском водохранилище

Четыре любителя зимней рыбалки провалились под лед на Волгоградском водохранилище вечером 14 марта. Инцидент случился в Дубовском районе неподалеку от сел Горноводяное и Горная Пролейка. Мужчин удалось спасти, сообщили в ГКУ «Служба спасения».
— Рыбаков доставили на берег и провели с ними разъяснительную беседу о правилах безопасности на водоемах в весенне-зимний период, — рассказали спасатели.
Днем в Волгоградской области уже давно стоят плюсовые температуры. Но рыбаков, которые вышли на тонкий лед, это не остановило. Около пяти вечера они провалились в промоины и не смогли оттуда выбраться. На помощь им пришли спасатели Дубовского поисково-спасательного подразделения. Мужчин по одному подняли на борт спасательного судна на воздушной подушке. Все обошлось.