Четыре рыбака провалились под лед на Волгоградском водохранилище

Днем в Волгоградской области уже давно стоят плюсовые температуры. Но рыбаков, которые вышли на тонкий лед, это не остановило. Около пяти вечера они провалились в промоины и не смогли оттуда выбраться. На помощь им пришли спасатели Дубовского поисково-спасательного подразделения. Мужчин по одному подняли на борт спасательного судна на воздушной подушке. Все обошлось.