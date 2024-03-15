Девушку из-за друга арестовали в Кызылорде

«Друг приехал, после чего между ними произошла ссора, из-за этого у нее возникла боль в сердце. В это время друг перевел ее на переднее пассажирское место, затем без ее разрешения сел за руль и управлял ее транспортным средством. А о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянении, она не знала», — озвучили в суде показания девушки.