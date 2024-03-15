Оперативные кадры с места мощного пожара в ТЦ во Владивостоке — эксклюзив

Оперативные кадры с места мощного пожара в ТЦ во Владивостоке удалось сделать фотокорр. ИА PrimaMedia. Эксклюзивные кадры сняты в районе Голубиной Пади, где в популярном молле 15 марта, в пятницу, произошло возгорание.
«Ранг пожара 1 бис, предварительно около 100 КВ.м», — сообщают источники.
Напомним, что загорелось 3 этажное офисное здание на улице Достоевского. На момент прибытия пожарных горела внешняя обшивка здания с выходом пламени на крышу.
В настоящее время тушение продолжается. Информация уточняется.