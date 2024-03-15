В Роспотребнадзоре назвали причину вспышки диареи в колонии под Волгоградом

Напомним, ранее поступала информация, что у 8 человек в учреждении зафиксировали высокую температуру и диарею. Предполагалось, что возможной причиной инцидента могло стать пищевое отравление.
Были отобраны пробы пищи и воды, взяты смывы с объектов внешней среды, обследованы работники пищеблока. Все пробы соответствовали необходимым санитарным нормам.
В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что у 5 заболевших имеется возбудитель норовирусной инфекции. Заболевание не связано с употреблением продуктов в столовой.
Как отметили представители регионального управления Роспотребнадзора, это острое вирусное заболевание, при котором у пациента наблюдаются тошнота, рвота, боли и жидкий стул, иногда высокая температура. Источниками инфекции служат бессимптомные носители.