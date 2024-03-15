В Тольятти во время пожара в многоквартирном доме пострадали двое детей

Вскоре пожар ликвидировали на площади 16 кв. м. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.



По информации ведомства, в результате пожара погибших нет. Пострадали двое детей — 11-летняя девочка и 8-летний мальчик. Они госпитализированы. Детей спасли соседи. Мальчик и девочка находились дома одни. В качестве предварительной причины пожара указывается детская шалость. Горели в квартире домашние вещи.



Для тушения пожара привлекли 30 человек и 8 единиц техники. В доме отсутствовал пожарный извещатель.



Руфия Кутляева.