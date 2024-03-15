ФСБ в Москве задержала украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

«В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций», — говорится в релизе.
Сначала задержанный доказывал свою лояльность, в частности, занимаясь агитацией против специальной военной операции. Он отправлял кураторам фото- и видеоотчеты.
Затем агент получил задание запутать российские системы ПВО. Он собирал и запускал дроны, создавая ложные цели около объектов Минобороны.
Задержанного арестовали. Он дал признательные показания и показал схрон с компонентами.
ФСБ опубликовала видео задержания, на котором подозреваемый сообщил, что работал на «Легион “Свобода России”*. Он также рассказал, что кураторы просили его “устроить фейерверк”, когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.
Уголовное дело возбудили по статье «Госизмена», по ней может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
* Запрещенная в России террористическая организация.