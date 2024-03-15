В Татарстане при пожаре погибла девочка

«В городе Елабуге загорелся частный дом, где проживала семья из шести человек, из них четверо детей. Во время пожара в доме находились отец и трое детей. До приезда пожарных МЧС России мужчина смог вынести из огня только 8-летнего сына, они оба госпитализированы с ожогами», — говорится в сообщении.