В Татарстане при пожаре погибла девочка

«В городе Елабуге загорелся частный дом, где проживала семья из шести человек, из них четверо детей. Во время пожара в доме находились отец и трое детей. До приезда пожарных МЧС России мужчина смог вынести из огня только 8-летнего сына, они оба госпитализированы с ожогами», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что при пожаре погибла 12-летняя девочка, ее обнаружили спасатели МЧС России при тушении. «Поиски 3-летнего ребенка продолжаются», — отметили в ведомстве.
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 67 кв. м. На месте работают 42 специалиста и 14 единиц техники.